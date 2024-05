Vale (VALE3) oferece R$ 16 bilhões para acordo sobre outorgas, diz coluna; União pede mais

Segundo informou um dos participantes da negociação à coluna, a análise foi atrasada em razão da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, que mobiliza as atenções do governo federal desde a semana passada.

O governo questiona a Vale (VALE3) sobre o abatimento de ativos não amortizados no valor da outorga paga à União, conforme o Broadcast - no caso de Carajás, a outorga precificada era de R$ 15,9 bilhões, mas a Vale pagou R$ 641 milhões, já que descontou investimentos feitos e não amortizados.

Assim, com essa diferença corrigida pelo governo para preços atuais, a companhia deve, segundo a União, R$ 21,2 bilhões pela Carajás e R$ 4,6 bilhões pela Vitória Minas, lembra o jornal.

O Broadcast recorda que em dezembro do ano passado, o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou acordo com aRumo (RAIL3) para o pagamento de R$ 1,5 bilhão adicional pela renovação da concessão da Malha Paulista de ferrovia, feita em 2020.

Depois disso, o governo também alcançou um acordo com a MRS para o pagamento de R$ 2,6 bilhões pela renovação da Malha Sudeste. A expectativa agora é de que o governo finalize as negociações com R$ 20 bilhões de recursos.

O Broadcast reforça que esses valores serão usados para financiar um programa de expansão da malha ferroviária do país, e que o acordo com a Vale, assim como para as demais concessionárias, prevê pagamentos parcelados dentro de calendário.