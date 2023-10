Como ensinar filhos a usarem cartão de débito e crédito, e a poupar

O ideal é que as crianças tenham contato primeiro com cédulas e moedas. "As crianças precisam ter essa experiência com as cédulas e moedas antes de lidar com o dinheiro em formato de plástico, os cartões", diz a educadora financeira Teresa Tayra. Oito em cada dez pais dizem conversar com seus filhos a respeito do tema, sendo que 24% deles iniciam as conversas com os pequenos de até cinco anos, diz pesquisa recente da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box.

Técnica ajuda a criança a entender quanto dinheiro tem à sua disposição. A maioria das crianças não tem acesso a saldos e movimentações bancárias por aplicativo. Por isso, elas precisam ter o contato físico, visualizar e manusear as notas, diz Teresa.

Também ensina matemática. O contato com o dinheiro é interessante para a criança começar a calcular troco, diz Araújo.

Cartão-presente ajuda a controlar gastos

O cartão-presente de alguma loja pode limitar gastos. Pais podem dar um cartão-presente de R$ 50 para a criança usar em um videogame, por exemplo, diz o educador financeiro. Assim, os responsáveis terão controle sobre onde o dinheiro será gasto. Uma boa idade para começar a usar o cartão-presente, como um crédito no videogame, é a partir dos sete anos, diz o especialista.

Criança pode acompanhar seu saldo. Assim, ela aprende a administrar o dinheiro dentro de um ambiente pré-estabelecido.