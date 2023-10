Como 'efeito Ozempic' afeta Bolsa, PIB da Dinamarca e até a batata frita

A companhia está entre as top empregadoras do país, com 21 mil funcionários diretos. Para entender a dimensão: apenas 118 empresas dinamarquesas têm mais de mil funcionários. "O impacto é ainda maior quando se leva em conta os empregos indiretos, em pesquisa, indústria, fabricação e fornecimento de materiais, laboratórios. Tenho até colegas especializados em economia da saúde que trabalham estudando apenas essa empresa", explica o economista Philipp J.H. Schröder, professor e pesquisador da Universidade de Aarhus.

Como o Tiktok ajudou a criar fenômeno

A droga virou febre quando celebridades, influenciadores e políticos começaram a usá-la para perda de peso. Ela ganhou um desafio no Tiktok, com a hashtag #OzempicChallenge, em que as pessoas mostravam quanto tinham emagrecido após seu uso.

Chegou até o Oscar, quando o apresentador Jimmy Kimmel brincou com o corpinho dos colegas: 'Será que eu deveria usar Ozempic?', falou. Kimmel disse que os colegas pareciam bonitos e associou o que via ao uso do medicamento. Toda a fama levou a uma corrida pelo remédio, que chegou a desaparecer de farmácias em vários locais.

Há dois anos, a empresa lançou o Wegovy, também à base de semaglutida, para tratamento de obesidade. Em pouco tempo no mercado americano e escandinavo, ele já se tornou tão disputado quanto o "primo". No meio deste ano, o Wegovy foi lançado no Reino Unido e impulsionou os resultados da farmacêutica.

O efeito Ozempic pode ameaçar até o mercado das batatas fritas. Um estudo feito pelo Morgan Stanley aponta que, com o uso desses inibidores de apetite, "milhões de pessoas poderiam estar comendo menos alimentos em geral e evitando alimentos não saudáveis" e que "isto poderá ter impactos a longo prazo nas indústrias relacionadas com a alimentação", especialmente fast food, restaurantes e industrializados. O banco também vê maus momentos para os mercados de bebidas (com e sem álcool) e programas de emagrecimento.