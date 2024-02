Sem propostas, leilão da marca da Pan inicia nova fase com 50% de desconto

O polêmico "cigarrinho" de chocolate, carro-chefe da Pan por décadas, entrou no mercado nos anos 1940. O doce, que estampava o rosto de dois garotos na embalagem, parou de ser fabricado na década de 1990, em meio a uma forte campanha antitabagismo.

Mas a Pan perdeu mercado no final do século passado, com uma presença maior de marcas estrangeiras. Endividada, a empresa fez pedido de concordata preventiva (hoje chamado de recuperação judicial) no início dos anos 2000.

A companhia retomou o fôlego nos anos seguintes, mas por pouco tempo. Novamente afundada em dívidas, a Pan entrou em recuperação judicial em março de 2021.

Quase dois anos mais tarde, declarou autofalência à Justiça com dívidas de cerca de R$ 260 milhões. A lembrança da Pan no imaginário do consumidor é uma aposta do leilão para que os doces da marca sejam resgatados e voltem às prateleiras após o investimento milionário de uma empresa.