12 zeros e 6 Bolsa Família: qual a dimensão de uma fortuna de R$ 1 trilhão?

Entender o tamanho de um trilhão é importante para compreender a vida financeira de um país, por exemplo. Com isso, é possível assimilar de maneira mais clara quanto o PIB subiu ou caiu, quanto foi recolhido em impostos, quanto foi investido em saúde e educação, etc.

Quando se pensa em trilhões, o PIB (Produto Interno Bruto) dos países mais ricos do mundo são a referência mais descomplicadas. Segundo projeção do FMI divulgada em dezembro do ano passado, apenas 19 países atingiram a casa do trilhão. Os maiores PIBs são o dos EUA, que chega a US$ 26,95 trilhões; da China, de US$ 17,7 trilhões; e da Alemanha, de US$ 4,43 trilhões. O Brasil é o 9º da lista, com US$ 2,13 trilhões.

Outro exemplo concreto é a empresa de maior valor de mercado no mundo. Microsoft e Apple têm disputado o primeiro lugar das ações mais capitalizadas em Wall Street desde o início do ano. No final de janeiro, a Microsoft atingiu a marca dos US$ 3 trilhões pela primeira vez, mantendo sua posição como a segunda empresa mais valiosa do mundo.

Números impraticáveis

Milhões de anos para alcançar fortuna. Considerando o salário mínimo brasileiro, de R$ 1.412, seriam necessários 59 milhões de anos —sem gastar nenhum centavo— para alcançar a quantia de R$ 1 trilhão.

Benefícios para bilhões de famílias. Pensando nos R$ 600,00 pagos pelo Programa Bolsa Família, isso equivaleria a um número hipotético de 1,7 bilhão de famílias beneficiadas se o investimento fosse de R$ 1 trilhão. Atualmente, o programa contempla mais de 21 milhões de famílias brasileiras e custa cerca de R$ 170 bilhões ao governo - isto é, este valor bancaria seis programas como este.