Sonho de consumo do brasileiro, carro elétrico é escanteado por montadoras

Prioridade a híbridos e etanol

A General Motors não se comprometeu a fabricar um carro elétrico no Brasil. Apesar disso, anunciou, no mês passado, R$ 7 bilhões de investimentos no país. O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, disse que não "falaria nem sim, nem não" sobre um carro elétrico produzido no país. Ele reconheceu a curiosidade do consumidor brasileiro e a existência de matérias-primas, mas não foi taxativo sobre o tema.

A Toyota vai apostar em híbridos flex. O diretor de Comunicação, Roberto Braun, ainda faz uma defesa do etanol. Ele diz que o combustível tem emissão reduzida, porque a cana que vira combustível retirou CO2 da atmosfera durante seu cultivo.

Braun ressalta a pesquisa feita em parceria com a USP que busca produzir hidrogênio a partir do etanol. O estudo tem verba de R$ 50 milhões e é considerado um experimento.