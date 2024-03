Renner: 'Ser fashion é não abrir mão da qualidade'

A Renner lançou ontem (12) sua coleção para a temporada Outono/Inverno 2024. O evento foi realizado no terraço do Edifício Viadutos, em São Paulo e reuniu clientes, criadores de conteúdo e gerentes de 50 lojas de todo o Brasil.

O evento foi o primeiro comandado por Renata Altenfelder, diretora de Marketing do ecossistema da Lojas Renner, no cargo desde janeiro - até então, Renata era diretora executiva global de marca da Motorola Mobility. UOL Mídia e Marketing conversou com a executiva, momentos antes do evento. Confira:

Em sua comunicação, a Renner fala muito do 'estilo de ser livre' do consumidor, que eles precisam ter autenticidade na forma de usar as roupas. Como isso funciona na prática?