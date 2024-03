Para governo, Shein é parceira, mas acaba com indústria, diz CEO da Reserva

Meisler considera que o governo deveria fazer uma campanha de conscientização para a população. O objetivo seria explicar o que os impostos significam, porque, para o executivo, a população não entende a tributação atual.

O governo entende que a Shein é um parceiro, só que a Shein está acabando com a indústria brasileira. A gente tem que se preocupar com o que pode mudar. Eu vejo pouco pensamento de inovação de modelo no varejo de moda no Brasil. O pessoal fala 'vocês fizeram um monte de inovação no modelo'. Cara, desculpa, a gente escutou o cliente e foi fazendo as coisas. É o básico, mas acho que se pensa pouco no básico, porque [o varejista] está sempre muito atarefado com a operação e olhando para fora.

Rony Meisler, co-fundador da Reserva e CEO da AR&Co

Incertezas no Brasil

O Brasil é um país com muitas incertezas econômicas, para Meisler. "Estamos vivendo um período muito longo de incerteza. Não sabe para que lado vai. Tem reforma, mas não está escrita. Só sabe o impacto, não sabe a lei. Tem previsão de diminuição de taxas de juros, mas não tem previsibilidade de longo prazo para onde o juro vai", diz.

O executivo afirma que, institucionalmente, o país parece em uma continuação da gestão de Jair Bolsonaro, mas com uma ideologia de esquerda. "É um país que manda recados, que não tem necessariamente a ver com a nossa realidade, e que não nos geram certezas. Isso é muito ruim para o Brasil, em todos os pontos", afirma Meisler.

A impressão que o executivo tem do governo federal é de que existe uma "raiva às empresas". Isto acontece devido à forma como o presidente Lula se refere a empresas em alguns casos.