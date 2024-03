O que é o FGTS Futuro e quem vai ter direito para comprar casa própria

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo e Serviço) Futuro foi aprovado pelo Conselho Curador do FGTS nesta terça-feira (26). O fundo deve ser usado por beneficiários do Minha Casa Minha Vida (MCMV) para possibilitar a conquista da casa própria. Em estudo pelo governo Lula, a expectativa é que cerca de 60 mil famílias com renda de até dois salários-mínimos sejam beneficiadas anualmente pela medida.

O que é o FGTS Futuro

Modalidade libera o saldo futuro do FGTS para o financiamento imobiliário. A proposta é que o indivíduo use para amortizar ou abater as prestações de imóveis financiados pela Minha Casa Minha Vida (MCMV).

Foco principal é ajudar as famílias de baixa renda. A ideia é proporcionar chances melhores de se adquirir um imóvel e foi elaborada pelo Conselho Curador do FGTS ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.