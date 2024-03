Haddad diz querer regulamentar reforma tributária ainda no 1º semestre

Executivo tem o primeiro semestre para apresentar as regulamentações da reforma. As mudanças só serão concluídas só em 2033. Até lá, há um período de transição.

Nós podíamos, em fevereiro, acabar de redigir a regulamentação e mandar. O que é que nós preferimos? Vamos gastar um mês a mais, mas vamos fazer com estados e municípios para quando chegar no Congresso chega uma coisa muito mais mastigada. Tudo isso vai poupar tempo. Não é um desperdício de tempo. Nós não estamos adiando nada. Estamos preparando o melhor.

Fernando Haddad em entrevista à CNN Brasil

Críticas ao presidente do BC: 'Muita gente não concorda'

O ministro disse não ter concordado com a articulação de Roberto Campos Neto pela PEC da autonomia financeira do Banco Central. "Eu penso que, em se tratando da Constituição do país, haveria uma conversa prévia. E não houve. Foi isso o que eu disse para o Roberto", declarou.

Haddad diz que promoveu aproximação de Campos Neto com Lula. "Eu fui o promotor da aproximação do Roberto com o governo, em geral, e com o presidente da República, em particular", acrescentou.

Expectativa com a meta de déficit zero não depende apenas do Executivo. As decisões do BC sobre a taxa de juros, por exemplo, e o curso das aprovações das pautas do governo no Congresso são outros fatores, afirmou Haddad. "A harmonia entre os Poderes é o segredo do sucesso econômico do Brasil. A meta é do país, mas o resultado não depende só do Executivo", afirmou.