Campos Neto quer fugir da austeridade fiscal que prega para o governo

É possível encontrar uma infinidade de coisas que parecem boas, mas não são. A ideia de conceder autonomia financeira ao Banco Central brasileiro é uma delas.

Tramita no Senado uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) com esse objetivo. A proposta é patrocinada pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, que tem se manifestado publicamente sobre as vantagens de operar com orçamento próprio, desvinculado do conjunto do governo.

A principal dessas vantagens, segundo as justificativas de Campos Neto, seria permitir a adoção de políticas salariais e de recursos humanos em linha com o que é praticado no setor privado. O presidente do BC se queixa das dificuldades em manter pessoal qualificado por não dispor de orçamento próprio —, como, lembre-se, ocorre no resto do serviço público federal, às voltas com fortes restrições orçamentárias.