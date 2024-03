Campos Neto diz que Copom não está dividido: 'Decisões unânimes'

A última ata do Copom aponta incertezas sobre a manutenção do corte de juros. "Alguns membros argumentaram ainda que, se a incerteza prospectiva permanecer elevada no futuro, um ritmo mais lento de distensão monetária pode revelar-se apropriado, para qualquer taxa terminal que se deseje atingir", diz o texto.

Ele diz que "alguns membros" se referem a dois ou mais. Campos Neto ressaltou que o comitê tem buscado "aumentar a transparência" do que tem sido discutido nas reuniões.

O Copom tem dez membros, entre eles Campos Neto. São eles: Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Diogo Abry Guillen, Gabriel Galípolo, Otávio Damaso, Paulo Picchetti, Renato Dias de Brito Gomes, Rodrigo Alves Teixeira e Roberto Campos Neto.

Na última reunião, o Copom manteve o ritmo de corte da taxa de juros em 0,5 ponto percentual. A Selic está atualmente em 10,75% e, no entendimento no comitê, a "decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante."

O boletim Focus sinaliza que a taxa Selic deve encerrar o ano em 9%. As estimativas para 2025 e 2026% são de 8,5%.

O que diz o relatório de inflação

O BC elevou a estimativa de alta do PIB de 1,7% para 1,9% em 2024. "A revisão moderada reflete, principalmente, dinamismo levemente maior que o esperado da economia no início do ano, como sugerem os indicadores disponíveis.", informa trecho do Relatório Trimestral de Inflação.