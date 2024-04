Mais rico do Brasil: o que fez o ex-Facebook quase triplicar seus bilhões

Com fortuna estimada em US$ 28 bilhões (cerca de R$ 140 bilhões), o cofundador do Facebook Eduardo Saverin se tornou o brasileiro mais rico na lista da Forbes. Ele é o 60º do mundo.

Colega de classe de Mark Zuckerberg na universidade, ele brigou com o dono da rede social após a ascensão do Facebook e renunciou à sua cidadania norte-americana. Hoje, ele vive em Singapura, país que também lhe tem como habitante mais rico.

Patrimônio dispara

O que mais chama a atenção é que o dinheiro de Saverin, que era o segundo brasileiro mais rico do último ano, mais do que dobrou. Em 2023, segundo a Forbes, ele tinha US$ 10,2 bilhões.