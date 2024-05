Em pronunciamento, Marinho exalta dados do Caged e cita reforma tributária

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, exaltou, em pronunciamento nesta terça-feira (30), os dados sobre novos postos de trabalho e citou a negociação do governo com o Congresso pela regulamentação da reforma tributária.

O que aconteceu

Marinho ressaltou os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira. "Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil empregos de carteira assinada. Neste 1º de Maio, é dia de comemorar, também, a valorização real do salário mínimo, que voltou a subir acima da inflação".

O Brasil abriu 244.315 novos postos de trabalho com carteira assinada em março. Com o resultado, o país fecha o primeiro trimestre com 719.033 novos profissionais no mercado formal.