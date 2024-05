RS: ração para animais foi fracionada, e poderá faltar carne e leite

A dificuldade em salvar vidas humanas e de animais domésticos registradas nos municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul começa a se evidenciar também no campo. Com a reabertura das estradas e retomada de parte do fornecimento elétrico e de comunicações, entidades do setor e produtores começam a perceber o tamanho das perdas diretas e indiretas entre os animais das fazendas. Faltou ração por causa de estradas bloqueadas, e haverá problemas de abastecimento de carne e de leite até que a cadeia seja reestabelecida. Produtores também relatam mortes de milhares de animais nas redes.

Muitos colaboradores do setor perderam todos os bens. Documento divulgado pela ANPA com apoio da Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) e pelo Sindicato das Indústrias Produtoras de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul (SIPS) afirma que a prioridade, neste momento, é salvar vidas e permitir o necessário à sobrevivência daqueles mais impactados.

Produtores estão sem água, luz e telefone. A "alimentação dos animais que estão no campo" é outro ponto destacado, pois os núcleos de produção gaúchos, têm enfrentado "não apenas perdas estruturais, mas também de itens básicos como água, luz e telecomunicações." As entidades informaram ainda que estão "monitorando o quadro da avicultura e da suinocultura do estado, após os trágicos acontecimentos em curso desde a semana passada."