Voucher de R$ 5,1 mil, Bolsa Família e FGTS: os auxílios concedidos ao RS

A Caixa liberou o saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para as vítimas. Para ter direito ao benefício, é necessário que o trabalhador resida em um município com calamidade pública ou situação emergencial decretada.

Vítimas não podem zerar as contas do fundo. O limite autorizado para a retirada dos recursos do FGTS é de R$ 6.220. Para a situação atual houve uma flexibilização e saque será liberado para todos. Tradicionalmente, o valor é liberado somente em casos envolvendo desastres naturais e deve ter um intervalo de 12 meses entre as retiradas.

Aqui tivemos o acidente no Vale do Taquari no final do ano passado. As pessoas atingidas nas duas tragédias ficariam impedidas de realizar o saque, porque não há o intervalo de 12 meses entre os desastres.

Rui Costa, ministro da Casa Civil

Dívida suspensa

O governo do presidente Lula aprovou a suspensão da dívida com a União por três anos. No período, a taxa de juros cobrada sobre o endividamento será zerada. A estimativa é de que a medida resulte em um alívio de R$ 11 bilhões aos cofres gaúchos.