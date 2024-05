RS: prejuízo estimado de R$ 10 bi, comércio só volta pleno no fim do ano

Expectativa é de que a volta à normalidade do setor na região só aconteça apenas no fim do ano. A entidade que representa os varejistas do estado prevê que o funcionamento do comércio deve começar do interior para a capital. Diante da situação atual, as lojas devem levar ao menos um mês para operar novamente.

A capital será o último lugar que vai ter sua reconstrução, porque a grande maioria das estradas comprometidas vêm do interior até a capital. Para o varejo voltar a girar, a gente pode contar entre 30 e 45 dias. Isso vai acontecer no mesmo tempo em todas as regiões, porque o interior tem um giro de capital muito menor.

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul

O prazo de reconstrução das cidades é visto como determinante para limitar o prejuízo. Com a atividade econômica estagnada, o setor varejista teme pela demora da reconstrução das rodovias federais e estaduais. A circulação pelas vias destruídas é considerada crucial para comércio da região.

Existe uma preocupação em buscar mobiliário e infraestrutura e computadores para as lojas reabrirem, porque alguns empresários ainda têm dúvida sobre a volta. É necessário solucionar a questão das estradas para existir uma logística para entregar as mercadorias nos locais mais afetados e possibilitar a reabertura.

Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul

Restaurantes

Um terço dos bares e restaurantes ainda não reabriu após o desastre natural. Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 65% dos estabelecimentos gaúchos conseguiram retomar suas atividades. Ainda assim, mais da metade dos locais (55%) enfrenta problemas com fornecimento de água e 33% não têm energia elétrica.