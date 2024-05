Mais de 44 mil famílias do RS já podem receber benefício de 5.100

Outros 14 municípios também já iniciaram os cadastros com a população atingida. Segundo o governo federal, são 2.020 famílias das cidades de Arambaré, Bom Princípio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Feliz, Harmonia, Imigrante, Lajeado, Nova Bassano, Rolante, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Triunfo habilitadas para validação dos dados.

Outras 30.621 famílias continuam na fase de análise. Do total, há ainda 26,4 mil moradores também de Canoas. O envio das informações é feito em lotes pelas prefeituras, que alimentam os bancos de dados e enviam as planilhas ao governo federal.

Para saber se teve o CPF cadastrado, o responsável familiar precisa conferir as informações. É necessário utilizar suas contas no sistema Gov.br. Após a confirmação, o nome da pessoa será encaminhado para o sistema da Caixa Econômica Federal, responsável pelo depósito dos R$ 5.100.

Primeiro passo é acessar a Página do Auxílio Reconstrução. Feito isso, o afetado deve clicar o campo "Sou cidadão". Na sequência, será encaminhado para login no Gov.br no campo "Portão do cidadão". O sistema indicará três possibilidades: CPF não cadastrado pela prefeitura, aguardando análise ou habilitado - aguardando confirmação do responsável familiar.

O responsável familiar com o "CPF não cadastrado" deverá procurar a prefeitura de sua cidade. A orientação do governo é apresentar seus dados pessoais e dos integrantes de sua família. No caso de quem tem a situação "em análise", basta aguardar.

O responsável familiar que já tiver conta aberta na Caixa receberá o valor sem preocupações. Para os demais, será aberta uma conta poupança social digital automaticamente para o recebimento do benefício.