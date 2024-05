Semana de 4 dias é possível? Estudo e empresa afirmam que sim

16 países realizam o projeto-piloto da semana de 4 dias

Inédito no Brasil. Renata Rivetti, diretora da Reconnect Happiness at Work & Human Sustainability, diz que, embora o projeto seja inédito no Brasil, ele já é promovido em 16 países como África do Sul, Nova Zelândia, Portugal e Reino Unido.

Nesses países, as empresas que fizeram a transição para uma semana de trabalho de 32 horas percebem aumento na produtividade, maior atração e retenção de talentos, envolvimento mais profundo com o cliente e melhor saúde, bem-estar e felicidade dos colaboradores.

Resultado positivo no Reino Unido. Nas empresas que participaram do projeto na Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales (países que compõem o Reino Unido), 39% dos colaboradores se sentiram menos estressados; 71% afirmam terem reduzido o burnout; 54% acharam mais fácil conciliar vida pessoal e profissional; e o turnover (taxa de rotatividade de colaboradores de uma empresa) reduziu em 57%.

Não trocam semana de 4 dias por aumento. "Além disso, 15% dos colaboradores participantes disseram que nenhum aumento de salário os faria voltar à semana de cinco dias. Para a empresa, houve aumento de 1,4% na receita, o que representa crescimento de 35% quando comparado com período similar de anos anteriores", diz Renata.

Projeto-piloto. No Brasil, o projeto está sendo aplicado em 21 empresas dos setores da saúde, jurídico, comunicação, tecnologia, alimentação e entretenimento.