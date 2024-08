Pra onde foi? Herdeiro da Hermès acusa sumiço de R$ 73 bilhões em ações

Na ocasião, Puech não demonstrou incômodo com o ingresso de um investidor externo na participação acionária da Hermès. No entanto, segundo a Bloomberg, o restante da família atuou para manter Arnault o mais distante possível dos negócios. O conflito de opiniões teria afastado Puech de sua família e iniciado a queda da influência e do poderio financeiro do Puech dentro da empresa.

Gigante francesa no mercado de luxo. A LVMH é uma holding francesa comandada por Arnault que reúne marcas de luxo como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Bvlgari e Tiffany & Co.

Hermès, a família e a fortuna

Grife foi fundada em 1837, em Paris. Thierry Hermès foi o responsável pela fundação da empresa que levaria seu sobrenome e se tornaria uma das principais referências no mercado de luxo da moda. Hoje em dia, a empresa comercializa as famosas bolsas, acessórios, maquiagem, calçados, roupas, joias e artigos em seda, como lenços.

Preços exorbitantes mantêm a Hermès como marca exclusiva. No site oficial da Hermès no Brasil, é possível encontrar bolsa de ombro por mais de R$ 50 mil, enquanto a bolsa de praia ultrapassa os R$ 15 mil. Os lenços de seda, uma das marcas registradas da grife, custam em média R$ 5 mil.

Família Hermès é a mais rica da Europa. De acordo com os dados do índice Bloomberg Billionaires, a família é composta por mais de 100 membros e possui um patrimônio líquido de cerca de US$ 155 bilhões (R$ 875 bilhões).