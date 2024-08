Campos Neto parabeniza Galípolo pela indicação à presidência do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, parabenizou o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, pela indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para sucedê-lo no comando da instituição. O mandato do atual presidente do BC termina em dezembro deste ano.

O que aconteceu

Haddad anuncia Galípolo. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quarta-feira (28), em Brasília. A nomeação de Galípolo, que já era cogitada há meses, ainda precisa ser confirmada pelo Senado.

Campos Neto destacou o trabalho conjunto com Galípolo. Segundo o atual presidente do BC, a convivência entre ambos foi harmônica e construtiva desde a chegada de Galípolo à diretoria de Política Monetária. Campos Neto desejou sucesso ao seu sucessor e reforçou que a transição de mandato ocorrerá de maneira suave, preservando a missão do Banco Central.