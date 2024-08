Na Expointer, produtores projetam aumento de 20% para a safra de verão

Produção de grãos deve aumentar quase 20% durante a safra de verão e superar as 35 milhões de toneladas, apesar das enchentes de maio no Rio Grande do Sul. As projeções dos produtores são otimistas para os mercados da soja, arroz, feijão e milho, segundo dados apresentados pela direção da Emater-RS (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), em evento realizado na Expointer na manhã de terça-feira (27).

Expectativa do setor

Principal produtor nacional de arroz, o Rio Grande do Sul deve ser reafirmar neste posto ao alcançar mais de 8 milhões de toneladas. Produção 11% acima sobre o último ano, garantindo a sustentabilidade do setor, após dúvidas sobre a capacidade de abastecimento em meio à crise climática de maio. Devido às enchentes, o governo federal chegou a realizar um leilão internacional para a compra do grão, temendo a falta do item, mas compra foi cancelada por suspeitas de fraude.

O feijão, por sua vez, registra o maior acréscimo em termos de produção, superando as 50 mil toneladas. Quantidade é 26% a mais do que em 2023, mas ainda bastante inferior aos outros grãos. A cultura ganhou espaço em área plantada e produtividade e deve se favorecer do tempo favorável nos próximos meses.