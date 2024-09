Felipe Salto: Alta do juros não vai frear crescimento em curso da economia

Salto explicou a expectativa dos economistas já era de um aumento da taxa do juros em 0,25 ponto percentual - que se concretizou.

A expectativa para essa alta tem a ver com vários motivos que levaram a esse contexto de reinício do ciclo de altas do juros. As sinalizações foram sendo dadas pelos diretores, principalmente pelo diretor de política monetária e agora pelo próximo presidente do Banco Central [Gabriel Galípolo], de que o aumento não estaria descartado, que o BC estava atento a pressão da demanda agregada da economia, a evolução da inflação, dos preços etc.

Isso criou um clima, combinado com as pressões de setores do mercado, para que a expectativa se concentrasse ao redor desse início de ciclo de alta de juros. O problema é que o Federal Reserve, o Banco Central americano, acaba de decidir nesta tarde, reduzir o juro lá fora, 50 pontos base. Isso é fundamental para nós, porque quando o juros lá fora cai, o que acontece é que você tem um diferencial de juros se a gente não fizesse nada com a nossa taxa. Isso leva a uma atratividade maior de capital externo e efeito positivo no ponto de vista da faixa de câmbio. Felipe Salto, colunista do UOL

