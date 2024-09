Alvo da reforma tributária, isenção para PCD comprar carro bate recorde

Valor máximo dos veículos adquiridos também vai mudar. O preço dos carros enquadrados para o benefício cairá 25%, de R$ 200 mil para R$ 150 mil. O total não considera os custos para a adaptação do veículo, caso seja necessário, e tem a isenção de IPI limitada a R$ 70 mil. No primeiro texto da proposta, a redução seria ainda maior, para R$ 120 mil. "A isenção está desatualizada. Para junho, o valor deveria superar R$ 227 mil, se considerar a inflação desde 2021, quando o limite atual entrou em vigor", lamenta Streidl.

"Não vamos permitir retrocessos", diz a senadora Mara Gabrilli (PSD-SP). Integrante do comitê da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre direitos das pessoas com deficiência, a parlamentar avalia negativamente as mudanças "Já protocolamos emendas visando corrigir essa restrição de direitos dos brasileiros com deficiência", afirma.

Nossa luta agora é para garantir o teto limite dos veículos em R$ 200 mil e a isenção do IBS e CBS em até R$ 160 mil. Introduzimos ainda novo prazo de dois anos para troca de veículos e removemos critérios inadmissíveis que excluiriam amputados, pessoas com autismo e outros beneficiários.

Mara Gabrilli (PSD-SP), senadora

Atualização dos limites seguirá a inflação dos automóveis. A reforma tributária determina que os valores referentes às isenções serão reajustados no primeiro dia de cada ano pela tabela da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), referência da variação dos carros. "Isso é um avanço maravilhoso", comemora Streidl.

Autistas de nível 1 perderão acesso ao benefício tributário. Conforme as regras, as pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que envolvem a comunicação social e padrões de comportamento com nível deixam de ter acesso às isenções. O texto limita a isenção a situações "com prejuízos na comunicação social e em padrões restritos ou repetitivos de comportamento de nível moderado ou grave".

Receita Federal e Ministério da Fazenda não retornaram ao contato do UOL. Questionados sobre as formas de inibir fraudes adotadas após a reforma, a economia estimada com as restrições da reforma e as motivações para o recorde de concessões em 2024, os órgãos não retornaram os contatos realizados nos dias 10, 13 e 20 de setembro.