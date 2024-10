Voa Brasil vendeu menos de 1% de passagens, mas tem papel social importante

Era esperado que percentual fosse baixo no início do programa. Beni diz que os aposentados precisam se planejar e que os custos de uma viagem são maiores do que a passagem a R$ 200, como hospedagem, transporte no local e alimentação. Cerca de 60% dos aposentados e pensionistas recebem até um salário-mínimo de aposentadoria, diz Beni.

Essas pessoas estão voando, visitando outras cidades, estados. Esse pacote de experiências que essas pessoas estão tendo é real, é concreto. Sob essa ótica, o programa está sendo muito importante, porque ele permite que pessoas que não tinham condições de viajar passassem a ter. A viagem é importante para rever pessoas ou por turismo propriamente, que é quase um direito.

Carla Beni, economista da FGV

Beni defende a inclusão de outros grupos no programa. No em evento de lançamento do Voa Brasil, em julho, o governo prometeu uma segunda fase destinada a estudantes do ProUni e Pronatec, mas não há previsão de início.

Setor de turismo também ganha. Medeiros defende que o Voa Brasil faz com que pessoas que não tinham acesso às viagens passem a ter e que tem um retorno positivo ao turismo como um todo.

Companhias aéreas só ganham com Voa Brasil. As passagens destinadas ao programa são determinadas pelas empresas. Caso o aposentado desista de viajar, as companhias não são obrigadas a reembolsar os R$ 200 da passagem.