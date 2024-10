Conta de luz e alta do petróleo são más notícias para a inflação

Serão cobrados R$ 7,877 a mais para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Na bandeira vermelha um, em vigor em setembro, eram cobrados R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Impacto na inflação

Inflação pode ser comprometida pelo aumento na conta de luz e com a alta do petróleo. Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos, afirma que a conta de luz mais cara deve gerar um impacto de 0,2 ponto na inflação de outubro.

Conta de luz mais cara pode causar "efeito cascata". Norberto Sangalli, broker da mesa de renda variável da Nippur Finance, afirma que quando a energia fica mais cara, os custos de produção das empresas aumentam, e elas repassam esse valor adicional ao consumidor final.

Impacto da bandeira vermelha já está sendo considerado pelo Banco Central. Veronese afirma que o BC incluiu o custo mais alto da energia nas projeções de curto prazo da inflação. No entanto, um conflito no Oriente Médio não estava no horizonte do BC, o que pode fazer com que haja uma mudança no curso da política, mas ainda é cedo para afirmar.

Ainda não é possível calcular o impacto da alta do preço do petróleo na inflação. Veronese afirma que não se sabe qual a escala que o conflito no Oriente Médio alcançará, e que a situação pode piorar se houver o envolvimento de países como os Estados Unidos.