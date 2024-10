O que governo e associações propõem para inibir endividamento com bets

Se você tem dinheiro em site de apostas, peça restituição. Você tem direito de ser restituído, peça para exigir o dinheiro que você tem depositado.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Uso de cartões de crédito nas casas de aposta já está impedido. A Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) se antecipou e passou a impedir, desde a última quarta-feira (2), o uso da modalidade para a transferência de recursos. Segundo a entidade, a medida visa evitar o superendividamento e o crescimento das apostas no Brasil.

Depósitos mais complicados

Bancos estudam alternativa para inibir impacto na renda das famílias. A iniciativa da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) prevê a criação de uma força-tarefa com representantes do governo, do setor produtivo e das instituições financeiras. "Nossa preocupação é com as medidas de prevenção para o superendividamento", declarou Isaac Sidney, presidente da associação.

Febraban também defende suspender uso do Pix para os depósitos. A proposta foi apresentada por Sidney durante encontro com o ministro Fernando Haddad e teria caráter temporário. Outra possibilidade levantada pela federação é estabelecer limites para as transferências instantâneas.

Ministro defende que Bolsa Família não seja usado em sites da aposta. A iniciativa será embasada por um estudo do BC que mostra o valor de R$ 3 bilhões enviado pelos beneficiários do programa social para bets apenas no mês de agosto. "A prioridade sempre será combater a fome e promover a dignidade para quem mais precisa", destacou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome após a divulgação do relatório.