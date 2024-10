Haddad sobre projeção do FMI: 'Temos potencial de crescimento sustentável'

Haddad foi perguntado sobre o papel do estímulo fiscal no crescimento do país. Segundo o ministro, o estímulo foi menor em 2024 e a economia cresceu mais neste ano. "Não é verdade que Brasil está crescendo com estímulo fiscal", disse Haddad.

Atualização do FMI foi o maior ajuste que o fundo fez em termos de crescimento para todos os países que acompanha. É o que diz André Roncaglia, diretor-executivo do Brasil no FMI. Segundo Roncaglia, a elevação da projeção do PIB é um reflexo das politicas tomadas no âmbito fiscal, um efeito dos investimentos e gastos que o governo está fazendo na recuperação do Rio Grande do Sul e do impacto da reforma tributária sobre as expectativas da economia e melhoria do ambiente de negócios.

Haddad está em Washington, nos Estados Unidos. Ministro participa das reuniões anuais do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial e do último encontro dos ministros de finanças no G20, presidido pelo Brasil neste ano. Ele desembarcou na capital americana por volta das 6h30 de Brasília desta terça-feira (22).

Elevação da projeção do PIB

O FMI elevou nesta terça suas previsões de crescimento econômico para 2024 para os Estados Unidos, Brasil e Reino Unido. Entidade decidiu cortar as projeções para a China, Japão e Zona do Euro. O Brasil obteve uma forte elevação de 0,9 ponto percentual, elevando sua taxa de crescimento projetada para este ano para 3%, também devido ao consumo privado e investimento mais fortes.

A previsão para o crescimento global em 2025 é de 3,2%, 0,1 ponto percentual abaixo do previsto em julho. O crescimento de médio prazo deve cair para "medíocres" 3,1% em cinco anos, bem abaixo da tendência pré-pandemia, mostrou o relatório. No entanto, o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, disse que os EUA, a Índia e o Brasil estavam mostrando resiliência e que um "pouso suave" no qual a inflação esfria sem perdas massivas de empregos foi alcançado.