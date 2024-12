Nesta segunda, Canal UOL exibe ao vivo na TV o melhor basquete do Brasil

O Canal UOL, agora também presente nos principais serviços de TV por assinatura e via satélite, terá como destaque em sua programação esportiva nesta segunda-feira (2) a transmissão ao vivo de mais jogo pelo NBB (Novo Basquete Brasil), o mais importante campeonato da modalidade no país.

Às 20h, logo após o programa Posse de Bola, será transmitido, direto do Ginásio Pedrocão, o confronto entre o Sesi Franca e o Basquete Unifacisa, em jogo válido pela 9ª rodada do campeonato. A narração da partida disputada será de Gerson Júnior e os comentários, do ex-jogador e colunista do UOL Esportes Gustavinho Lima.

Canal UOL na TV

Com uma programação variada que abrange notícias, esportes, celebridades, humor, entrevistas e reportagens especiais, o Canal UOL traz tudo o que você mais gosta capitaneado por um time que reúne alguma das vozes mais relevantes do país, como Fabíola Cidral, Diego Sarza, Leonardo Sakamoto, Reinaldo Azevedo, PVC, Leão Lobo, Chico Barney, Juca Kfouri, Maria Ribeiro, Antonio Tabet, Tati Bernardi, Otaviano Costa, entre outros. A programação completa do Canal UOL você confere AQUI.