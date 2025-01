Selic: Como a taxa básica de juros impacta empréstimos e financiamentos

A alta de juros não basta para controlar a inflação. Apesar de ser uma ferramenta importante, o aumento da taxa Selic sozinho não garante o cumprimento das metas inflacionárias, exigindo ações complementares. O controle dos gastos públicos e os incentivos governamentais à produção podem reduzir as pressões inflacionárias sem a necessidade de aumentos nos juros.

Selic afeta os demais juros

A Selic influencia os juros que você paga. A taxa Selic serve como referência para todas as outras taxas de juros no país, incluindo aquelas cobradas em empréstimos e financiamentos e as oferecidas em investimentos. Quando a Selic sobe, os juros cobrados pelos bancos também tendem a subir, e quando a Selic cai, os juros também tendem a diminuir. Isso acontece porque a Selic afeta o custo de captação dos bancos, que é o quanto eles pagam para conseguir o dinheiro que vão emprestar.

Por que você paga mais do que a Selic nos juros? A Selic é apenas uma parte dos juros cobrados pelos bancos. Além do custo de captação, que é afetado pela Selic, os bancos precisam adicionar outros fatores, como o risco de inadimplência (quando o cliente não paga o empréstimo), impostos e compulsórios (valores que os bancos precisam reservar e que são determinados pelo Banco Central), despesas administrativas (custos operacionais do banco) e, claro, sua margem de lucro. Esses fatores fazem com que os juros cobrados no mercado sejam sempre mais altos do que a Selic.

Selic influencia nos investimentos

A Selic afeta setores que dependem de financiamento. Setores como a construção civil, o varejo de bens duráveis e as pequenas empresas são impactados diretamente pela taxa Selic, já que dependem de crédito para seus investimentos e operação.