'Não acredito que Trump vá invadir a Groenlândia', diz Paulo Guedes

Paulo Guedes diz não acreditar que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos que tomou posse este mês, invadirá Groenlândia, parte do território da Dinamarca.

A fala aconteceu nesta quinta-feira (30) durante palestra do ex-ministro de Jair Bolsonaro durante o evento Ebulição, show de negócios com a participação de empresários com a missão de estimular o empreendedorismo.

Trump reafirmou seu interesse em adquirir a Groenlândia, enfatizando sua importância estratégica e econômica para os EUA. Essas declarações geraram tensões diplomáticas significativas, levando a União Europeia a expressar "incompreensão" e a França a considerar o envio de tropas à Groenlândia para apoiar a Dinamarca.