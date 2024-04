Governo enviará LDO ao Congresso "sem novidades" na política econômica, diz Durigan

Haddad vai se reunir com Lula no final desta segunda-feira, no momento em que aumentam as especulações em torno do futuro do comando da Petrobras.

Durigan comentou a recente decisão da empresa de não distribuir dividendos extraordinários a seus acionistas, afirmando que o repasse ajuda no esforço fiscal do governo, mas que deve ser definido levando em conta o interesse da empresa e as regras estipuladas.

EXPECTATIVAS PARA 2024 E CÂMBIO

Durigan disse que o ministério tem acompanhado os dados recentes da atividade econômica do país e "parece fazer sentido" que a equipe técnica da pasta revise para cima a expectativa de alta do PIB neste ano, atualmente em 2,2%.

Segundo ele, a Fazenda tem observado um avanço do mercado de trabalho sem a geração de pressões inflacionárias, o que fornece ao país um cenário de crescimento "robusto" com a inflação "controlada".

"Acho que a inflação está muito controlada, tem dado sinais de que não aumentará além do que se espera. Acho que a gente está em um cenário de crescimento robusto e inflação controlada."