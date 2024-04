GM tem resultado acima do esperado e eleva previsão

"Nosso consumidor tem se mostrado notavelmente resistente nesse período de taxas de juros mais altas", disse o diretor financeiro da GM, Paul Jacobson.

A montadora informou que o lucro líquido no primeiro trimestre aumentou 24,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, chegando a 3 bilhões de dólares, com um aumento de 7,6% na receita, chegando a 43 bilhões.

O lucro ajustado por ação de 2,62 dólares superou a previsão média de Wall Street de 2,15 dólares, de acordo com dados da Lseg. A receita também foi melhor que a expectativa do mercado, de 41,9 bilhões de dólares.

Embora a GM tenha começado 2024 com força, a presidente-executiva, Mary Barra, ainda tem dois grandes desafios pela frente: reverter a redução das vendas da GM na China e recuperar a Cruise, a unidade de táxis robô do grupo.

A Cruise interrompeu suas operações no final do ano passado depois que um de seus carros autônomos arrastou uma mulher por uma rua de São Francisco. Funcionários da empresa compartilharam no início deste ano que a GM cortaria os gastos com essa unidade em 1 bilhão de dólares. O negócio de táxis robôs teve prejuízo de 2,7 bilhões de dólares no ano passado, sem incluir 500 milhões em custos de reestruturação incorridos no quarto trimestre, quando a unidade cortou pessoal. A GM gastou 400 milhões de dólares com a Cruise no primeiro trimestre.

Barra disse que a Cruise está progredindo, citando o retorno de seus veículos às ruas em Phoenix, Arizona, no início deste mês, com motoristas humanos e sem passageiros.