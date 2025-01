Melania Coin: por que 'moeda meme' da primeira-dama é vista com cautela?

Melania Trump lançou sua criptomoeda $MELANIA, considerada uma "moeda meme", e causou impacto no mercado financeiro.

O que aconteceu

Melania Trump anunciou a $MELANIA antes da posse presidencial. A criptomoeda foi disponibilizada no domingo (19) pela plataforma Solana, com apoio da empresa MKT World LLC, fundada por Melania em 2021, conforme informou a Forbes.

A moeda rapidamente alcançou grande valor de mercado. Com um preço inicial de US$ 11,22 (R$ 68), a $MELANIA já acumula uma capitalização de US$ 2,15 bilhões (13 bilhões), figurando no momento entre as 60 principais criptomoedas, segundo o CoinMarketCap.