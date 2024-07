BHP e Vale chegam a acordo sobre processo no Reino Unido referente a Mariana

(Reuters) - As mineradoras BHP e Vale chegaram a um acordo nesta sexta-feira para dividir igualmente o custo de quaisquer danos relacionados aos processos no Reino Unido sobre o rompimento de uma barragem no Brasil em 2015, que matou 19 pessoas, ao mesmo tempo que negam responsabilidade por reclamações relacionadas.

O BHP Group e sua controladora anglo-australiana BHP são réus em uma ação coletiva no Supremo Tribunal inglês, movida por mais de 600.000 requerentes que buscam indenização pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

A barragem pertencia à mineradora Samarco, uma joint venture da BHP com a Vale. Seu colapso matou 19 pessoas e derramou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de lama em comunidades, no rio Doce e no Oceano Atlântico a 650 km de distância.