Teve confecção, focou em imóveis e hoje é dono de parque empresarial em SP

Confira a trajetória dele

Angulo teve apenas um único emprego formal. Após se formar em engenharia civil, em 1980, ele trabalhou por dois anos em uma empresa de pavimentação de estradas. "Saí da empresa devido à crise dos anos 80", diz.

Em 1983, abriu seu primeiro negócio: uma empresa na área de exportação. A Exencom era uma empresa de representação comercial de produtos brasileiros, como materiais de construção, entre outros.

Dois anos depois, abriu uma empresa de confecção de roupas, venda e fabricação de tecidos. Era a Ciatan (Companhia Têxtil Angulo). "Este negócio perdurou até 1997, quando houve a abertura do mercado brasileiro para a importação de produtos semelhantes ao que nós produzíamos. Eu tive a visão de antecipar a saída do negócio antes da crise do setor, causada pela concorrência externa da China e Coreia do Sul", afirma. A Ciatan foi encerrada após a venda dos equipamentos e materiais.

Fui me adaptando às possibilidades e oportunidades que surgiram na época. Utilizei meus conhecimentos adquiridos até então e a vontade de empreender para buscar alternativas às circunstâncias. Encontrei no mercado imobiliário uma saída possível para meu desenvolvimento profissional e empresarial.

Sidney Angulo, sócio-diretor do E-business Park

Incursão no mercado imobiliário

Foi em 1987 que Angulo teve sua primeira incursão no setor imobiliário. Ele comprou uma pequena casa em Pinheiros, em São Paulo, que chegou a ser sede da Ciatan. "Meu objetivo aqui era a incursão no mercado imobiliário. Meu interesse já existia devido à minha própria formação e ao meu desejo de ter renda passiva", declarou. O imóvel foi vendido muitos anos depois.