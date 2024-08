Autoridades do BCE veem setembro como melhor oportunidade para corte de juros, mostra ata

(Reuters) - As autoridades do Banco Central Europeu não tinham pressa em reduzir a taxa de juros quando se reuniram no mês passado e consideraram setembro como a próxima melhor oportunidade para avaliar um novo afrouxamento, segundo a ata de seu encontro de 17 e 18 de julho, divulgada nesta quinta-feira.

O BCE manteve os juros inalterados no mês passado e não forneceu quase nenhuma sinalização sobre suas futuras ações, mesmo com os investidores apostando cada vez mais no afrouxamento da política monetária em setembro.

"Uma atenuação gradual da restrição da política monetária foi um ato de equilíbrio, pois também era importante não prejudicar indevidamente a economia mantendo os juros em um nível restritivo por muito tempo", mostrou a ata.