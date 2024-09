Ibovespa fecha em alta com aval de Vale antes de dados dos EUA

Dados divulgados nesta sessão reforçaram as perspectivas de que o Federal Reserve deve anunciar no próximo dia 18 redução na taxa de juros, mas é o relatório do mercado de trabalho do governo previsto para a sexta-feira que deve definir as apostas sobre a magnitude do corte -- 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

No mercado norte-americano, o S&P 500 fechou em baixa de 0,30%, refletindo alguma cautela em relação aos dados, uma vez que também podem alimentar os receios sobre uma desaceleração mais acentuada da maior economia do mundo. O rendimento do Treasury de 10 ano marcava 3,7269%, de 3,768% na véspera.

De acordo com a gestora de renda variável do Fator Isabel Lemos, uma vez que os dados norte-americanos estão vindo mais fracos, de modo geral, do que o esperado, o mercado já está assumindo que o Fed vai reduzir neste mês os juros -- atualmente na faixa de 5,25% a 5,50%.

Ela destacou a entrada líquida de capital externo na bolsa paulista em agosto como um reflexo dessa expectativa, mas chamou a atenção também para perspectiva de que o Banco Central do Brasil pode elevar a taxa Selic, atualmente em 10,50% ao ano.

Desde o mês passado, um número crescente de economistas vem revisando suas previsões para contemplar uma alta na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) neste mês, em meio a preocupações com pressões inflacionárias conforme a economia brasileira tem mostrado números mais fortes.

Na visão de Lemos, em um momento de troca no comando do BC, um aumento da Selic pode adicionar um grau de confiança em relação à política econômica, sinalizar comprometimento com a meta de inflação, com um eventual efeito positivo na curva de juros, com queda nas taxas longas, o que é benéfico para ações.