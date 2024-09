Ibovespa avança com Petrobras antes de decisões de BCs; Azul dispara

- VALE ON cedia 0,38%, sem a referência dos futuros do minério de ferro na China, onde os mercados estão fechados em razão de feriado. O vencimento mais negociado da commodity em Cingapura subia 0,45%. A mineradora também disse no sábado que está conduzindo verificações adicionais na barragem Forquilha III (MG) após uma inspeção de rotina identificar trincas superficiais.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,24%, em dia misto no setor, com BANCO DO BRASIL ON em alta de 0,39%, mas BRADESCO PN com variação negativa de 0,77% e SANTANDER BRASIL UNIT com declínio de 0,16%.

- MARISA LOJAS ON, que não faz parte do Ibovespa, caía 5,08%, após publicar na sexta-feira resultado do segundo trimestre deste ano com aumento do prejuízo líquido para 102 milhões de reais, ante resultado negativo de 63,4 milhões registrado para o mesmo período de 2023. A receita líquida da companhia encolheu 34%.

- STONECO, que é negociada em Nova York, subia 1,3%, enquanto agentes financeiros continuam monitorando noticiário de que a empresa contratou os bancos de investimento JPMorgan e Morgan Stanley para vender a Linx, uma desenvolvedora de software voltado ao varejo comprada pela companhia em 2020 por 6,7 bilhões de reais.