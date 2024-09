Petrobras permanece na disputa por fatia em mega bloco da Galp na Namíbia

Ela detalhou ainda que o vencedor da oferta deverá ficar com os 40%.

"Operar com menos de 40% é muito ruim... Ela ofereceu a operação, então ninguém opera com menos de 40%", afirmou Anjos, a jornalistas, durante participação no congresso de petróleo e gás ROG.e.

Mais cedo, o presidente global da francesa TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmou estar ciente do interesse da Petrobras de explorar fora do Brasil, na bacia do Atlântico, e que está em conversas com a estatal brasileira para possíveis parcerias.

Questionada, Anjos afirmou que a Petrobras conversa sobre oportunidades com todas as petroleiras, citando a TotalEnergies, além da ExxonMobil e Shell.

Mais cedo neste mês, fontes com conhecimento do assunto disseram à Reuters que a Exxon Mobil desistiu da disputa para comprar metade da participação no bloco que a Galp colocou à venda.

FOZ DO AMAZONAS