Newave Energia investirá R$1,3 bi em usina solar em Goiás

O CEO da Newave Energia e fundador da Newave Capital, Edgard Corrochano, destacou que o projeto será inteiramente financiado com capital brasileiro, sendo que parte dos recursos virá de capital próprio e outra, da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em linha operada pelo Banco do Brasil.

"Captamos mais de 900 milhões de reais no FIP com mais de 15 mil investidores", disse Corrochano, em nota.

"Este é mais um passo importante na estratégia de descarbonização da Gerdau e do aumento de competitividade das nossas operações no Brasil", afirmou Elder Rapachi, diretor-executivo da Gerdau Next.

A Newave Energia foi fundada em 2022 em um investimento da Newave Capital, uma gestora de Edgard Corrochano e da XP Inc. A Gerdau anunciou posteriormente sua entrada como sócia da geradora de energia, junto com a construção de um parque solar em Minas Gerais que agora está prestes a ser totalmente energizado.

(Por Letícia Fucuchima)