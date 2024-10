STOXX 600 fecha em alta com cortes de juros e dados dos EUA em foco 

Por outro lado, os bancos tiveram um desempenho inferior, com a queda de 2,5% da instituição holandesa ING, depois que o Deutsche Bank rebaixou as ações para "hold".

Outros importantes catalisadores desta semana incluem a ata da última reunião do Federal Reserve, os dados de preços ao consumidor norte-americano e os balanços dos bancos dos EUA.

O Fed reduziu os juros em 50 pontos-base no mês passado e investidores esperam mais dois cortes nos juros, de 25 pontos-base cada, este ano.

Enquanto isso, muitos formuladores de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) defenderam a necessidade de outro corte na taxa de juros na próxima semana.

Investidores precificaram quase que totalmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo BCE na próxima semana e veem 94% de chance de outro movimento desse tipo em dezembro.

Em um cenário de estagnação da economia, arrefecimento das pressões sobre os preços e abrandamento do mercado de trabalho, o STOXX 600, juntamente com as ações dos principais mercados regionais, está no caminho para obter ganhos este ano.