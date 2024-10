TCU valida acordo entre governo e Âmbar sobre térmicas emergenciais em meio à seca

Ela será despachada se o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) identificar necessidade, não tendo um contrato de inflexibilidade como previsto anteriormente, que demandaria geração ininterrupta.

"Se o período de seca se prolongar..., o contrato com a Âmbar (e outras térmicas contratadas no PCS) pode se tornar indubitavelmente vantajoso, ou até indispensável, a julgar que haverá a necessidade de potência (ou energia)", diz o acórdão do relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zymler.

Zymler apontou ainda que, segundo análises do TCU, seria mais vantajoso para os consumidores de energia que a usina opere com contrato, e não como "merchant" (descontratada), uma vez que nessa última modalidade ela tenderia a ter custos de geração mais altos.

O custo variável unitário (CVU) da termelétrica Cuiabá, contratada, seria de 1.166,91 reais por megawatt-hora (MWh), segundo cálculo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCEE.

Esse valor é "muito inferior" ao custo que seria pago na potencial necessidade de comprar energia de "usinas merchant", estimada em 2.734,39 reais o MWh, diz o acórdão.

Em nota, a Âmbar afirmou que a decisão do TCU desta quarta-feira "garante a segurança jurídica e energética do país, evitando a judicialização da questão e adicionando potência ao sistema elétrico nacional em um momento crítico com os baixos níveis dos reservatórios das hidrelétricas".