Vendas no varejo dos EUA sobem mais do que o esperado em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram um pouco mais do que o esperado em setembro, corroborando a visão de que a economia manteve um ritmo forte de crescimento no terceiro trimestre.

As vendas no varejo aumentaram 0,4% no mês passado, após um ganho não revisado de 0,1% em agosto, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas varejistas, que são principalmente bens e não são ajustadas pela inflação, avançariam 0,3%.

Os sinais de resiliência da economia provavelmente não desencorajarão o Federal Reserve de cortar novamente a taxa de juros no próximo mês, mas consolidarão as expectativas de uma redução menor de 25 pontos-base nos custos de empréstimos.