BC do Japão mantém juros e diz que riscos no exterior estão diminuindo

"Analisando os dados domésticos, os salários e os preços estão se movendo em linha com nossas previsões. Quanto aos riscos de queda para as economias dos EUA e do exterior, estamos vendo as nuvens se dissiparem um pouco", disse o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, em uma coletiva de imprensa.

As falas de Ueda foram menos "dovish" do que as feitas antes da reunião de quinta-feira, de que o banco central pode "se dar ao luxo de gastar tempo" examinando as consequências de riscos como as incertezas econômicas dos EUA e a volatilidade dos mercados financeiros.

"Quanto ao momento do próximo aumento de juros, não temos uma ideia predefinida. Examinaremos os dados disponíveis no momento de cada reunião e atualizaremos nossa visão sobre a economia e as perspectivas para decidir a política monetária", disse Ueda nesta quinta-feira.

Conforme amplamente esperado, o Banco do Japão manteve a taxa de juros de curto prazo em 0,25% em sua reunião de dois dias, a primeira desde uma eleição geral inconclusiva que, segundo analistas, complicará os esforços para normalizar as taxas de juros após anos de política ultrafrouxa.

A diretoria reduziu sua previsão do núcleo da inflação ao consumidor para o ano fiscal de 2025 para 1,9%, de 2,1% na estimativa anterior de julho, mas disse que os riscos estavam inclinados para cima para aquele ano. Ele manteve sua previsão do núcleo de inflação para o ano fiscal de 2026 em 1,9%.

(Reportagem adicional de Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya e Satoshi Sugiyama)