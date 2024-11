Dólar oscila abaixo de R$5,80 após Haddad dizer que medidas fiscais estão "adiantadas"

Após ter fechado a sexta-feira no maior valor desde 13 de maio de 2020, aos 5,8699 reais, desde cedo nesta segunda-feira a moeda norte-americana vem apresentando baixa firme ante o real, com investidores à espera dos desdobramentos das conversas em Brasília entre Haddad e Lula, na expectativa de que possam surgir novidades na área fiscal.

No domingo, o Ministério da Fazenda informou que Haddad havia cancelado a pedido do presidente viagem à Europa marcada para esta semana, para se dedicar “aos temas domésticos”.

O mercado espera que o governo anuncie o quanto antes medidas de contenção de despesas, como havia sido prometido pela equipe econômica para depois das eleições municipais.

O exterior contribuía para o movimento visto no Brasil, com o dólar em baixa ante praticamente todas as demais divisas e os rendimentos dos Treasuries em queda firme.

Às 11h36, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,24%, a 103,690.

Lá fora, o foco principal é a eleição presidencial norte-americana da terça-feira, com as campanhas do republicano Donald Trump e da democrata Kamala Harris buscando votos decisivos nos sete Estados que decidirão a disputa.