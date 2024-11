Lula diz que pacote de contenção de gastos ainda não está concluído

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que não pode adiantar quais propostas de contenção de gastos estão sendo discutidas pelo governo, porque o pacote de medidas ainda não está fechado.

"Estou em um processo de discussão muito, muito sério com o governo, porque conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado", disse Lula em entrevista à Rede TV, que teve trecho veiculado no portal UOL antes da divulgação na íntegra.

(Reportagem de Victor Borges)