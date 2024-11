Dólar sobe ante o real após decisão do Copom e na espera de medidas fiscais

Nesta sessão, investidores reagiam pela primeira vez à decisão do Copom na véspera, e após o fechamento do mercado, de elevar a taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 11,25%, em movimento que já havia sido precificado pelo mercado e projetado por analistas consultados pela Reuters.

No comunicado, os membros do BC não indicaram seus próximos passos, mas defenderam que o governo adote medidas fiscais estruturais que gerem impactos para a política monetária, afirmando que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado os preços de ativos e as expectativas.

Agentes financeiros seguem na espera de prometidas medidas de contenção de gastos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na busca de garantir a sustentação do arcabouço fiscal. A incerteza sobre as medidas a serem adotadas tem gerado volatilidade no mercado de câmbio.

Na quarta-feira, comentários do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ajudaram a aliviar a pressão sobre a moeda brasileira, com o dólar recuando 1,21%, a 5,6774 reais.

Ele afirmou que o governo terá na manhã desta quinta-feira uma reunião para fechar o pacote de medidas fiscais, ressaltando que ainda há dois "detalhes" a serem discutidos.

"O mercado vem aguardando ansioso o pacote do governo. Acredito que o governo ainda vai demorar para soltar isso, porque precisa que tenha um efeito significativo no mercado", disse Thiago Avallone, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.