GM demite quase 1.000 trabalhadores, a maioria nos EUA, diz fonte

"Para vencer nesse mercado competitivo, precisamos otimizar a velocidade e a excelência", disse a montadora de Detroit. "Como parte desse esforço contínuo, fizemos um pequeno número de reduções de equipe."

As demissões ocorrem no momento em que a montadora está tentando se reposicionar como líder em veículos elétricos e software. A GM pretende cortar de 2 bilhões a 4 bilhões de dólares em perdas com veículos elétricos no próximo ano.

Em agosto, a companhia demitiu mais de 1.000 funcionários em seu departamento de software. A GM também demitiu cerca de 1.700 trabalhadores em uma fábrica no Kansas, nos Estados Unidos, em setembro.

Uma das reduções de pessoal mais significativas da GM ocorreu em 2023, quando cerca de 5 mil trabalhadores da empresa aderiram a um programa de demissão voluntária.