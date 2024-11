Exportadores chineses devem elevar preços e renegociar contratos após cortes em incentivos fiscais, dizem fontes

A redução dos descontos fiscais para as exportações de combustível ocorre em um momento em que a China enfrenta um excesso de capacidade de refino, bem como uma demanda interna volátil e sem brilho.

"Isso atingirá as margens de exportação (de combustível refinado)", disse uma autoridade petrolífera estatal, estimando que as margens cairiam de 200 a 300 iuanes (27,62 a 41,43 dólares) por tonelada.

Oscar Yee, analista do Citi, disse em uma nota que a mudança nos impostos reduzirá as receitas das refinarias estatais Sinopec e PetroChina, e deverá limitar as exportações de combustível da China, o que poderá sustentar as margens das refinarias em outras partes da Ásia.

Bi Xinxin, consultor gerente da consultoria de energia Wood Mackenzie, espera que as grandes petrolíferas chinesas continuem exportando se as margens forem saudáveis e se tiverem cotas de exportação suficientes no longo prazo.

Para o setor de energia solar, que está lutando contra o excesso de capacidade, o ajuste fiscal para baixo poderia resultar em um aumento de 0,02 a 0,03 iuan por watt nos preços dos módulos solares para compradores estrangeiros, disse o analista do Citi, Pierre Lau, em uma nota.

Os módulos solares chineses permaneceriam competitivos mesmo com o aumento de preço, já que o custo seria repassado aos usuários finais no exterior, disse Lau.